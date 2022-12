Meteo Casteddu, festa dell’Immacolata senza pioggia sulla Sardegna: nuvole dal pomeriggio

Le previsioni meteo per tutta la Sardegna aggiornate per giovedì 8 dicembre. È in arrivo nell’isola una nuova perturbazione che inizierà con annuvolamenti in graduale aumento fino al manifestarsi dei fenomeni.

I venti saranno deboli e il mare da mosso a poco mosso. Vediamo più dettagliatamente con i dati degli esperti di 3b Meteo. A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con variabilità prevista dal pomeriggio. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 10°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest.

Il mare sarà poco mosso. A Sassari si prevede tempo variabile con ampie schiarite nel pomeriggio e assenza di piogge.

La temperatura massima sarà di 15°C e la minima di 7°C. I venti saranno moderati per l’intera giornata e provenienti al mattino da Sud-Sudovest, al pomeriggio da Sud. Il mare sarà mosso per tutta la giornata con onde che potrebbero arrivare a oltre 1 m come rilevato da Meteo.it.