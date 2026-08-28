Brucia il cuore della Sardegna: da Arzana a da Elini sono terribili le immagini che raccontano l’orrore del fuoco che sta divorando uno dei polmoni verdi, più belli e preziosi dell’isola. Da ora le flotte aeree combattono contro i gravissimi incendi che assediano i paesi, decine di persone evacuate. Si lotta contro il tempo per salvare ciò che ancora non è stato distrutto.

Solidarietà ai comuni colpiti dal resto dell’isola, Daniela Falconi, presidente dell’Anci Sardegna e sindaca di Fonni: “Il colore del cielo sopra di noi è inequivocabile.

Non ho parole, solo tanta preoccupazione e vicinanza”.