Drammatica scoperta sul traghetto partito da Tunisi verso Palermo. Un migrante tunisino di 25 anni è stato ritrovato senza vita nel bagagliaio di un’auto. A far scattare l’allarme la stessa proprietaria della vettura, che attualmente si trova nel carcere Pagliarelli con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Da quanto si apprende il giovane non aveva documenti ma solo in cellulare e poche altre cose essenziali. La Procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

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