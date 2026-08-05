Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì agosto. Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno deboli e il mare da poco mosso a mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo:

A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 33°C e la minima di 25°C.

I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordovest, al pomeriggio da Sud-Sudest.

Il mare sarà poco mosso.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Sassari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 22°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordovest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 23°C.

I venti saranno moderati al mattino e teso al pomeriggio, provenienti da Ovest -Nordovest per tutta la giornata.

Il mare sarà poco mosso.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Nuoro farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata.Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 21°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest – Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

Sarà pertanto un mercoledì soleggiato, con venti in prevalenza moderati e temperature che raggiungeranno massime di 34°C.

Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba