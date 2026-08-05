Nel primo pomeriggio la Sala Operativa della Guardia Costiera dell’Ufficio Circondariale di Bosa è stata impegnata in un di soccorso a favore di un’imbarcazione a vela di circa dieci metri in difficoltà nelle acque antistanti Cala Rapina, nella zona settentrionale delle coste bosane.

A bordo dell’unità si trovavano due persone, che hanno richiesto assistenza a causa di un’avaria al motore e del peggioramento delle condizioni meteomarine, dovuto all’intensificarsi del vento con raffiche superiori ai 20 nodi. Ricevuta la segnalazione via radio, la Sala Operativa ha prontamente disposto l’uscita della Motovedetta CP 835, che ha raggiunto la zona dell’evento. Una volta sul posto, l’equipaggio ha constatato l’impossibilità di avvicinarsi all’imbarcazione in sicurezza, a causa del mare formato, del vento da nord-ovest e del basso fondale. Per garantire il recupero delle persone a bordo, è stato richiesto intervento dell’ idroambulanza della Croce Rossa Italiana, con personale OPSA specializzato. Giunti tempestivamente in area, gli operatori della Croce Rossa si sono tuffati in acqua e hanno raggiunto l’imbarcazione, riuscendo a mettere in salvo i malcapitati. Parallelamente, la Guardia Costiera ha coordinato le operazioni per il recupero dell’imbarcazione in avaria, dopo aver verificato l’assenza di inquinamento e accertato che l’unità non riportasse danni allo scafo. Le operazioni si sono concluse senza ulteriori criticità, con il rientro in porto di tutte le unità coinvolte e la chiusura dell’emergenza.

La Guardia Costiera rinnova l’importanza di consultare sempre le condizioni meteo-marine prima di intraprendere la navigazione.