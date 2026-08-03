Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 4 Agosto.
L’aumento dell’alta pressione determinerà sempre più ampi rasserenamenti. I venti saranno deboli e il mare da poco mosso a mosso.
Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo:\
A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 26°C.
I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest per l’intera giornata.
Il mare sarà poco mosso.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 25°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Est-sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 24°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti Ovest.
Il mare sarà poco mosso.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite con graduale diminuzione della nuvolosità fino a cielo sereno in serata.Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 23°C.
I venti saranno deboli al mattino e moderati al pomeriggio, provenienti da Est-Nordest per tutta la giornata.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
Ci aspetta dunque un martedì in prevalenza poco nuvoloso, con venti moderati e temperature in lieve calo che raggiungeranno massime di 35°C.
Allerta meteo per l’afa in tutta la Sardegna.
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba