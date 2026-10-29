Proseguono i lavori per la messa in sicurezza di via Flavio Gioia, importante arteria di collegamento tra Cagliari e la Municipalità di Pirri con grande densità di servizi e attività economiche per il quartiere Cep.

L’intervento, che parte dalla messa a norma della pista ciclabile – sarà bidirezionale, della larghezza di 2.5 metri, sul lato destro della via in direzione Pirri – prevede lo stesso attuale numero di parcheggi in entrambe le direzioni, nessun cordolo centrale e le stesse due corsie destinate al traffico veicolare, larghe ciascuna 3.5 metri.

Come illustrato dal sindaco Massimo Zedda in Consiglio comunale in risposta a un intervento del consigliere Ferdinando Secchi, l’intervento si basa sul nuovo codice della strada. L’asse stradale sarà rimodulata con la semplice traslazione della linea di mezzeria: previsto, prima del tracciamento della nuova segnaletica, anche il nuovo asfalto per la sicurezza delle autovetture e dei pedoni durante l’attraversamento da un marciapiede all’altro.