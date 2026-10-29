Sospese dal 29 ottobre al 6 novembre le attività didattiche nella Scuola Primaria di via Enrico Toti
Per consentire l’esecuzione di un intervento di derattizzazione da parte degli operatori incaricati, è stata disposta la chiusura temporanea, dal 29 ottobre al 6 novembre 2026, della Scuola Primaria di via Enrico Toti 204 dell’Istituto Comprensivo Pirri 1- Pirri 2.
Il provvedimento, considerato che la derattizzazione non consente lo svolgimento delle attività didattiche, è stato adottato con ordinanza n.110 firmata ieri, mercoledì 28 ottobre 2026, dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda.
È stata disposta, con ordinanza n.109/2026, anche la chiusura temporanea, fino alla conclusione delle attività di derattizzazione, del plesso di via Vesalio 2 dell’IPSS “S. Pertini”.
Prima della riapertura di entrambe le strutture, dovranno essere effettuate l’aerazione e la pulizia dei locali disinfestati.