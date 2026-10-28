Di nuovo rinviata la discussione della delibera sui cinque nuovi palazzi residenziali, articolati su quattro-sei piani fuori terra, con parcheggi interrati, aree verdi e spazi pubblici tra via Biasi e via Chiabrera, a Cagliari. I palazzi, se il progetto andrà avanti, saranno costruiti intorno alla scuola media già esistente. Per la seconda volta la delibera, già passata in commissione, non è stata discussa ma ritirata su richiesta della stessa maggioranza.

Il parere preventivo sul piano di lottizzazione prevede edifici residenziali e aree da destinare a verde e servizi pubblici. Il parere favorevole è subordinato a una serie di prescrizioni che dovranno essere rispettate nella successiva pianificazione attuativa.

Tra i principali indirizzi indicati dal Comune c’è la necessità di contenere altezze e volumetrie, privilegiando come riferimento edifici con piano terra, tre piani superiori e attico, ma nessuna indicazione viene data sul confronto dell’altezza con la scuola che si troverebbe al centro delle costruzioni, e garantendo la compatibilità con il tessuto edilizio esistente. Il progetto dovrà inoltre dimostrare il rispetto dei parametri urbanistici sull’intera sottozona, compreso il lotto già edificato, e assicurare l’autonomia funzionale dei due stralci previsti.

Le aree verdi dovranno essere progettate per garantire una fruizione pubblica sicura e accessibile, con soluzioni basate sulla natura e una superficie d’ombra almeno pari a quella occupata dagli edifici, anche attraverso alberature, coperture verdi e pergolati vegetali.