Oltre 11mila crocieristi sbarcati in poche ore e quattro navi ormeggiate contemporaneamente davanti a via Roma, con la città strapiena di turisti soprattutto nella zona del Bastione. Giornata da record per il porto di Cagliari, che oggi ha accolto Star Flyer, Costa Smeralda, Msc Splendida e Viking Saturn, distribuite tra i moli Ichnusa, Sabaudo e Rinascita. Un colpo d’occhio che conferma il ruolo di ottobre come mese di punta per il turismo crocieristico nel capoluogo sardo.

La presenza simultanea delle quattro imbarcazioni rappresenta il momento più significativo di un mese caratterizzato da numerosi arrivi ravvicinati. Anche a novembre sono previsti numerosi attivi: il 4 Costa Smeralda, Msc Splendida e Silver Dawn contemporaneamente in porto. A dicembre sono attesi altri quattro scali, compreso quello del 27, quando la Viking Vesta farà tappa in città tra Natale e Capodanno.

Il bilancio del 2026 si preannuncia da primato: il porto di Cagliari dovrebbe superare i 600mila crocieristi.