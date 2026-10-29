Sentirsi male mentre si va all’università ma avere la fortuna di essere nel posto giusto e al momento giusto. È accaduto ad una giovane studentessa della facoltà di ingegneria di Cagliari, colta da un collasso proprio quando era sull’autobus per andare a seguire le lezioni.

“Come ogni mattina prende il bus numero 6 in via Schiavazzi”, racconta la madre della giovane a Casteddu Online.

“Purtroppo non stava molto bene, infatti verso via Vergine di Lluc ha avuto un collasso. Prontamente è stata soccorsa da dei viaggiatori e dallo stesso conducente del Bus che ha bloccato istantaneamente il mezzo ed ha allertato subito il 118, da lì in brevissimo tempo sono arrivati i soccorsi ed è stata trasportata subito al Santissima Trinità di Cagliari, dove i medici e lo staff sanitario l’hanno accolta e visitata subito.

Potete immaginare l’apprensione di un genitore.”

Per fortuna la giovane ora sta meglio.

Una storia a lieto fine grazie alla solidarietà dei passeggeri ma soprattutto al sangue del conducente del CTM e alla professionalità dei medici. “Volevo fare un plauso e tanti ringraziamenti alla prontezza del conducente del Bus, al 118, ed a tutto lo staff del santissima Trinità, in quanto molte volte sono oggetto di critiche anche pesanti,nonostante il loro impegno”, sottolinea la madre della ragazza.