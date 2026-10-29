La delegazione sarda, composta da 29 cadetti e 17 juniores, si è confrontata con oltre mille partecipanti, tra atleti e tecnici, in rappresentanza di società provenienti da tutta Italia.

Tra i cadetti Under 18, nella categoria maschile dei 50 kg, che contava 27 atleti, Massimo Macciocu della Guido Sieni di Sassari ha conquistato la medaglia d’oro, vincendo cinque incontri, quattro dei quali per ippon. Da segnalare anche il settimo posto di Luca Melis, della Jigorokano di Isili. Ottimi risultati anche nella categoria maschile dei 60 kg, che comprendeva oltre cento partecipanti.

Francesco Carta, della Ichnos di Cagliari, ha conquistato l’oro vincendo tutti e sei gli incontri per ippon. Medaglia di bronzo per Giorgio Garau, della Guido Sieni di Sassari, che ha chiuso la gara con cinque vittorie, quattro delle quali per ippon. Un altro bronzo è arrivato grazie a Gabriele Denurra, anche lui della Guido Sieni di Sassari, che si è distinto nella categoria dei 46 kg, vincendo quattro incontri, due dei quali per ippon. Da segnalare anche i piazzamenti di

due atleti della GS Judo di Terralba: Gianluca Spanu, quinto nella categoria dei 73 kg, e Alessio Loi, settimo nella categoria oltre 90 kg.

Dalle gare juniores Under 21 sono arrivate altre tre medaglie. Federico Lai, del C.S. Olbia, ha conquistato l’argento nella categoria dei 55 kg, vincendo tre incontri per ippon e cedendo soltanto in finale. Due i bronzi al femminile. Arianna Perra, della Ceracchini di Cagliari, è salita sul podio nella categoria dei 52 kg, vincendo due dei quattro incontri disputati per ippon. La seconda medaglia di bronzo è andata a Monica Spanu, del GS Judo di Terralba. Quarto posto

per Aurora Fanti, della Full Time di Quartu Sant’Elena, nella categoria dei 44 kg.

A completare il bilancio positivo della trasferta è il risultato della Guido Sieni di Sassari, che ha conquistato il secondo posto nella classifica maschile per società e il terzo nella classifica generale.