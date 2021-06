Maxi operazione dei carabinieri a Capoterra, 9 chili di droga sequestrati e 7 arresti

Maxi operazione dei carabinieri a Capoterra, ritrovati tanti chili di droga e molti soldi. Stando alle prime informazioni, circa 150 militari, con l’aiuto del nucleo cinofili e dell’elinucleo di Elmas, dopo aver creato vari posti di blocco alle uscite della città, hanno iniziato le perquisizioni in alcuni palazzi. All’improvviso, da una finestra qualcuno ha lanciato un borsello: un carabiniere l’ha raccolto, dentro c’erano 20mila euro e anche una chiave con la quale è stato possibile aprire un appartamento solo all’apparenza disabitato. Dentro, i militari hanno trovato 2,5 chili di cocaina, due dei quali purissima, quasi 5 chili di hascisc e due chili di marijuana, oltre a vari bilancini di precisione e una macchina conta soldi. Trovati anche 130mila euro.

In manette sono finite sette persone: sei sono maggiorenni e sono già rinchiusi nel carcere di Uta in attesa delle udienze di convalida. Una minorenne, invece, è finita nel carcere minorile di Quartucciu. Per la tanta quantità di droga si ipotizza che servisse per rifornire sia il mercato illegale dello spaccio capoterrese sia quello cagliaritano.