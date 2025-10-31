All’evento “Premio Feminas 2025” di Coldiretti il sindaco Massimo Zedda non si è lasciato sfuggire l’opportunità di abbracciare e posare in una foto accattivante con la nota show girl di origini cagliaritane Valeria Marini.

“Sono onorata e felicissima di essere qui, io poi sono legatissima alla Sardegna”, spiega Marini premiata per la categoria Spettacolo.

“Sono andata via a 14 anni ma sono proprio sarda, ho tutte le caratteristiche: la volontà, la fierezza e la lealtà”, dice la showgirl con orgoglio. “Che mi hanno insegnato la mia mamma e la mia famiglia”.