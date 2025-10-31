Cagliari, la truffa del congelatore intelligente: “Ecco come sono stato beffato su Internet”. Luca Pisano, dipendente regionale, noto dirigente di hockey, racconta la truffa ricevuta con tanto di denuncia ai carabinieri: “Ebbene sì… sono stato truffato su Internet! Non mi dà pace, non tanto perché ci sono cascato, ma perché ho capito che San Tommaso aveva proprio ragione: “non ci crede se non ci mette il naso.” Peccato che io il naso ce l’abbia messo… ma troppo tardi! Convinto di aver trovato il mio super congelatore intelligente, ho invece trovato la signora Elena Ricciardelli, molto più furba del mio (futuro) elettrodomestico. Usando il nome della ditta Rosemar, è riuscita a fregare me e a quanto pare centinaia di altri italiani. Da noi in Sardegna si augura ai soldi rubati di essere spesi “in mescinasa” (cioè in medicine)… quindi, cara Elena, in bocca al medico! Per ora il congelatore dovrà aspettare, ma almeno ho imparato la lezione: su Internet, se è troppo bello per essere vero… probabilmente è una truffa. Ho comunque sporto denuncia, sperando che la signora e i suoi compari vengano presto “congelati” anche loro… ma in caserma! Nella foto il sito Rosemar utilizzato per truffare”, conclude Luca Pisano.