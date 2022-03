Maltratta il padre 56enne, giovane quartese allontanato dalla casa di famiglia.

Ieri a Quartu Sant’Elena i carabinieri hanno notificato a un 24enne del luogo, disoccupato e con precedenti a carico, un’ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, emessa dal Tribunale di Cagliari – Sezione Gip – nella giornata precedente in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata, commessi nei confronti del padre 56enne, un falegname incensurato. Il giovane dovrà ora trovarsi un’altra sistemazione e tenersi lontano dalla casa familiare in maniera da non avere la possibilità di proseguire nei propri comportamenti e da evitare che la propria condotta lo possa condurre a reiterare in forma anche più grave le attività persecutorie precedentemente compiute, documentate dai carabinieri e poste alla base dell’odierno provvedimento.