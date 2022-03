Cade durante un’escursione a Baunei, donna salvata da 10 soccorritori e dall’elisoccorso

Intervento corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico per il recupero di un’escursionista che si è infortunata sul sentiero di S’Istrada Longa, a Baunei, nella serata di ieri. La donna, in compagnia di alcuni amici, stava percorrendo il sentiero quando a circa 400 metri da S’arcada Manna-Bacu S’Orruargiu è caduta, procurandosi una sospetta frattura al ginocchio. Non riuscendo a proseguire da sola, i compagni di escursione hanno chiamato i soccorsi.

Una decina di tecnici appartenenti alle stazioni di Nuoro, Ogliastra, insieme alla squadra in turno in guardia, si sono subito attivati per raggiungere l’infortunata. Contestualmente, è stato attivato anche l’elisoccorso, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco di Nuoro. Nonostante le condizioni meteo incerte la donna è stata recuperata dall’elisoccorso di base a Olbia.