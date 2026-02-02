Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 12:00 del 03.02.2026 e sino alle 23:59 del 03.02.2026 un AVVISO di allerta per: codice GIALLO (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, e Tirso.

CS_ALLERTA_BOLLETTINO_33

Anche il territorio di Cagliari sarà interessato da un’allerta di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico: l’avviso è della Protezione civile regionale con il bollettino odierno.

In via precauzionale, a tutela della sicurezza pubblica, la Protezione civile del Comune di Cagliari evidenzia le vie del territorio della Municipalità di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre Di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere. L’area di sosta sicura in cui possono essere spostate le vetture è quella del parcheggio della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.