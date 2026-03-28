Durissima critica da parte di Ilaria Salis, a Roma in queste ore per prendere parte alla manifestazione “No Kings”. L’evento ha il chiaro obiettivo di schierarsi contro le guerre e ogni qualsiasi tipo di regime autoritario.
L’Europarlamentare ha raccontato di aver avuto questa mattina “un controllo preventivo” da parte delle forze dell’ordine ordine nella sua camera d’albergo romana.
“L’Italia è ormai un regime”, scrive Salis sui social. “Questa mattina la Polizia si è presentata all’alba nella mia stanza d’albergo a Roma per un CONTROLLO PREVENTIVO durato oltre un’ora in vista della manifestazione di oggi.
A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il Governo Meloni al potere…viviamo già in uno Stato di polizia”.
“Ma non dobbiamo lasciarci intimidire”, rilancia l’Europarlamentare. “Manifestare è un diritto e lo dobbiamo difendere con tutte le nostre forze”.