Un dramma inaccettabile quello avvenuto questo weekend alla giovane Claudia Liberti, infermiera di Zagarolo. Claudia, 36 anni, si trovava con amici nel comprensorio sciistico di Campo Felice quando, a fine giornata, si è sentita male. Come riportato da Chieti Today, Claudia non ha fatto nemmeno in tempo ad andare via dal comprensorio che è svenuta.

Nonostante i soccorsi tempestivi, la giovane infermiera è morta davanti agli occhi attoniti e terrorizzati degli amici. Della vicenda si stanno occupando i carabinieri di Rocca di Mezzo (intervenuti sul posto), e la Procura della Repubblica dell’Aquila ha scelto di disporre un esame autoptico per accertare con chiarezza cosa sia successo alla 36enne.

Sconvolti i familiari e gli amici di Claudia, tante le dediche per la giovane che si è sempre spesa per gli altri, scegliendo un lavoro fatto di passione e dedizione.