Intervento dei Vigili del fuoco poco prima della mezzanotte in via Temo, a Cagliari, per un incendio che si è sviluppato al piano terra di una palazzina.

Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento del distaccamento cittadino portuale di Cagliari.

I Vigili del fuoco all’interno dell’appartamento hanno effettuato le manovre di primo soccorso ad un uomo privo di sensi, coinvolto nell’incendio e successivamente affidato al personale medico sanitario. E’ stato trasferito in codice rosso all’ospedale con un’ambulanza medicalizzata.

Nell’incendio risulta coinvolta anche una donna che si trovava già all’esterno dell’appartamento, trasferita anch’essa in codice rosso in ospedale.

I Vigili del fuoco hanno circoscritto e spento l’incendio che ha coinvolto arredi e alcuni elettrodomestici,

evitando la propagazione delle fiamme all’intera abitazione e agli appartamenti sovrastanti.

Al termine delle operazioni di spegnimento, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’appartamento ed effettuato gli accertamenti per stabilire le probabili cause.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del servizio territoriale di emergenza tra cui la medicalizzata Mike 20.