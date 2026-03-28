Sono 3, due di grossa taglia, e noti per vagabondare per le vie del paese: per istinto aggrediscono i gatti e, da quanto emerge, anche altri cani.

In questa immagine si nota il povero felino oramai privo di vita: è accaduto circa una settimana fa in via Napoli, ma stanotte, come racconta un cittadino a Casteddu Online, è capitato nuovamente.

Decine le segnalazioni che si leggono sui social: “questi cani sono entrati nella mia proprietà e hanno ammazzato il mio gattino e morsicato il mio cane dentro il recinto” spiega M.A.

“Tutti i giorni leggo di due Pitbull colore miele che vagano per il paese seminando il terrore per chi come me (e non solo) esce tutti i giorni con i propri cani anziani per un oretta di passeggiata, il proprietario evidentemente non è molto interessato al benessere dei suoi, tantomeno a quello degli altri animali. Per non parlare della strage di gatti documentata che vediamo quotidianamente” riferisce O.C.

Vengono sollecitate le istituzioni di competenza per intervenire a riguardo e si chiede “l’unione di tutte le persone con un po’ di umanità (anche per i poveri Pitbull) in modo da segnalare l’accaduto a tutti gli organi competenti Regionali”.

Viene definita una “situazione ormai diventa pericolosa per tutti”, il timore è che questi cani possano aggredire anche le persone.