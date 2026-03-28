I carabinieri della Stazione di Sardara hanno arrestato in flagranza ieri sera un ultra 70enne, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

L’intervento è scaturito a seguito di una mirata attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma in stretta sinergia con il personale tecnico della società di distribuzione dell’energia. I controlli incrociati e i sopralluoghi effettuati hanno permesso di scoprire l’ingegnoso sistema ideato dall’uomo: secondo quanto accertato, questi avrebbe realizzato un allaccio abusivo posizionato a monte del proprio contatore, collegandosi direttamente alla rete elettrica esterna.

Attraverso questo stratagemma, che si stima fosse in atto da alcuni anni, l’uomo sarebbe riuscito a prelevare illecitamente la corrente necessaria per alimentare l’intero esercizio commerciale di sua proprietà, eludendo completamente la contabilizzazione dei consumi e causando un ingente danno economico al gestore del servizio.

Una volta ricostruita l’intera vicenda e messa in sicurezza l’infrastruttura di rete, l’uomo è stato accompagnato in caserma. Al termine delle formalità, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza di convalida.