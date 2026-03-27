Incidente stradale alle prime luci del giorno in via Santa Maria Chiara a Pirri, dove si sono scontrate un’auto e una moto. Le circostanze dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale. Nell’urto, il conducente della due ruote è stato scaraventato a terra, riportando le conseguenze più serie.

I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, hanno stabilizzato l’uomo sul posto prima del trasferimento immediato in ospedale con codice rosso. I medici hanno riscontrato un trauma significativo al torace.

Nonostante la dinamica particolarmente violenta, le condizioni del ferito — secondo le prime valutazioni — non sarebbero tali da far temere per la sua vita. Proseguono intanto gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.