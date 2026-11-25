Il quartetto guidato dal pluripremiato pianista Sam Leak approda nell’Isola con due concerti per il Jazz Club Network: venerdì 27 novembre al Vecchio Mulino di Sassari e sabato 28 novembre al Jazzino di Cagliari. Dopo dieci anni di lontananza dalle scene, gli Aquarium tornano insieme per una reunion attesissima, riportando sul palco una delle formazioni più originali e rappresentative del jazz britannico contemporaneo.

La band sarà protagonista del nuovo appuntamento del Jazz Club Network, il circuito di concerti organizzato da CeDAC – Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, in collaborazione con l’Associazione culturale Il Jazzino. Due le occasioni per ascoltarli dal vivo: venerdì 27 novembre alle 20.30 al Vecchio Mulino di Sassari e sabato 28 novembre alle 21.45 al Jazzino di Cagliari.

Guidato dal talentuoso pianista e compositore Sam Leak, il quartetto riunisce alcuni tra i musicisti più interessanti della scena jazz britannica: James Allsopp al sax tenore, Oli Hayhurst al contrabbasso e Tim Giles alla batteria. Un incontro di personalità e sensibilità artistiche che, nel corso degli anni, ha dato vita a un linguaggio musicale riconoscibile, capace di coniugare profondità espressiva, raffinatezza compositiva e libertà improvvisativa.

Il loro stile ha conquistato l’attenzione della critica internazionale: Mojo Magazine ha definito la loro musica «jazz poetico di altissimo livello», mentre BBC Music Magazine ne ha apprezzato il carattere «sicuro e sofisticato», sottolineandone le profonde radici nella tradizione acustica. Fin dal debutto discografico del 2011, inserito tra le dieci migliori uscite internazionali dell’anno, gli Aquarium hanno saputo ritagliarsi un posto di primo piano nel panorama jazz europeo. Il successo dell’album ha aperto la strada a un tour nazionale che ha contribuito a consacrarli come una delle voci più vitali del nuovo jazz britannico. Con il successivo “Places”, la formazione ha ulteriormente consolidato la propria identità artistica, raccogliendo nuovi consensi dalla critica. John Fordham, sulle pagine del Guardian, ne ha elogiato la «creatività sicura», capace di spingersi ben oltre la semplice perizia tecnica.

La reunion rappresenta dunque un’occasione speciale per ritrovare un ensemble che ha lasciato un segno significativo nella scena jazz internazionale: un ritorno che riporta al centro l’intesa musicale di quattro protagonisti, tra composizione e improvvisazione, memoria e nuove prospettive sonore. Due concerti in Sardegna per celebrare il ritorno degli Aquarium e riscoprire dal vivo una delle esperienze più significative del jazz britannico degli ultimi vent’anni.