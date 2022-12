Malore alla guida, auto finisce fuori strada a Tuili: grave una pensionata di Ussaramanna

Grave incidente ieri a Tuili. I carabinieri della Stazione di Barumini, assieme ai colleghi di Lunamatrona, dopo una richiesta arrivata all’ utenza del 112, sono intervenuti al km 19 della SP5, per un incidente stradale che aveva coinvolto una Lancia Ypsilon, condotta e di proprietà di una 76enne pensionata di Ussaramanna.

La donna è stata successivamente trasportata dal 118 per vari traumi e in codice rosso, non in pericolo di vita, presso l’ospedale civile di San Gavino Monreale.

Dalle prime verifiche sulla dinamica dell’evento, l’anziana aveva perso il controllo del mezzo per un probabile malore ed è finita fuori strada nei campi adiacenti. I documenti di guida della donna e di circolazione del mezzo sono risultati essere regolari. L’auto è stata rimossa da una ditta autorizzata per il soccorso stradale. La viabilità è stata garantita dalla presenza delle pattuglie dell’Arma che hanno rilevato l’incidente.