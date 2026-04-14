Quando il dolore si trasforma in amore: tante donazioni per i bimbi al posto dei fiori, l’ultimo desiderio di Ivano Zucca, 38 anni, è stato esaudito. È scomparso 2 settimane fa a causa di un grave male, alla fidanzata e alla famiglia aveva chiesto di donare al posto degli omaggi floreali. E così è stato.A ringraziare Ivano, architetto che operava nel comune di Villamar e originario di Tiana, è l’associazione “Il Sogno di Giulia Zedda”: “Il mio pensiero va a chi resta, perché l’amore è l’unica cosa che non svanisce mai.” Con queste parole nel cuore, Ivano ci ha salutati, lasciando, alla sua amata fidanzata, un ultimo incarico di pura luce: trasformare il dolore in una casa e le lacrime in speranza per i più piccoli. Emerge il ritratto di un uomo straordinario, capace di guardare al futuro anche nel momento più difficile, costruendo un ponte di solidarietà per i bambini e le famiglie della Sardegna.La famiglia e la sua fidanzata desiderano ringraziare, con commozione infinita, ogni singolo amico, parente e conoscente.Grazie per aver ascoltato la sua volontà e per aver scelto di non donare fiori, ma di offrire un futuro alla “Casa degli Amici di Giulia”.Ivano ci ha insegnato che non si è mai soli se si cammina insieme. Un architetto che costruiva realtà e un cantante che toccava le anime: la vostra generosità è la testimonianza più bella della splendida persona che è stata e che continuerà a essere nei nostri cuori.I vostri bonifici all’Associazione Il Sogno di Giulia Zedda ODV non sono semplici donazioni: sono mattoni intrisi di affetto che ospiteranno il coraggio delle famiglie in cura a Cagliari. Grazie a voi, il ricordo di Ivano vivrà tra quelle mura, offrendo rifugio a chi lotta contro la malattia, proprio come ha fatto lui.Ivano ha combattuto con la forza di un leone e la dolcezza di una melodia. Oggi la sua voce continua a cantare in ogni gesto di altruismo, in ogni bambino che troverà riparo, in ogni sorriso che nascerà in quella casa.

“Non piangete per la mia assenza, ma aiutatemi a restare nel sorriso di chi lotta.”

Il suo desiderio non è stato un addio, ma un atto di costruzione. In quelle stanze ci sarà il suo coraggio, in ogni famiglia ospitata la sua protezione, in ogni nota di speranza la sua voce meravigliosa.

La famiglia, la fidanzata e l’Associazione “Il Sogno di Giulia Zedda ODV” si stringono in un unico, immenso abbraccio verso chi ha risposto a questo richiamo con una generosità che toglie il fiato. Ivano è diventato parte del Sogno di Giulia: da oggi, camminiamo insieme.

Grazie di cuore a tutti”.