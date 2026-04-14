Cagliari e il rione Cep piangono una figura storica e familiare per tutti, Andrea Secci. Meccanico esperto, è stato portato via prematuramente da una malattia, che l’ha costretto al ricovero presso il Policlinico di Monserrato dice si è spento in queste ore.

Un addio ingiusto che lascia un grande in tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere Andrea e che adesso abbracciano affettuosamente la famiglia, costretta a dire addio ad un uomo buono e generoso.

L’ultimo saluto ad Andrea ci sarà giovedì 16 aprile alle ore 15:00 nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio.