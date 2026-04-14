Le dichiarazioni rilasciate oggi dal presidente USA Donald Trump in un’intervista al Corriere della Sera non sono di certo passate inosservate. Le critiche del Tycoon contro la premier Giorgia Meloni, il cui atteggiamento avrebbe “scioccato” Trump perché “non vuole aiutarci nel conflitto” hanno scosso anche l’ambasciata iraniana in Thailandia. In particolare, le parole che hanno smosso la reazione sono state che, secondo Trump, “L’Iran farebbe saltare in aria l’Italia in due minuti”. Frase di certo non leggera e casuale, alla quale l’ambasciata ha risposto con un messaggio su X in cui dichiara l’amore verso il nostro Paese.

“Amiamo il popolo italiano, il calcio e il cibo – si legge in un post sul profilo ufficiale- e amiamo Roma, Rimini, Pisa, Milano, Venezia, la Sardegna, Firenze, Napoli, Genova, Torino, la Sicilia e tutto il resto”.