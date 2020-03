Lombardia, oggi numeri choc sul Coronavirus: 546 nuovi morti e oltre mille in terapia intensiva. Ecco i numeri preoccupanti di oggi che riguardano solo la Lombardia: i pazienti positivi sono 25.515, 3.251 in più rispetto a ieri, i ricoverati sono 8.258, con un aumento di 523, a cui vanno aggiunte 1.093 persone ricoverate in terapia intensiva, con spazi sempre meno capienti, mentre i decessi sono 3.095, 546 in più. Lo ha confermato poco fa l’assessore regionale al Welfare della Lombardia. Giulio Gallera.