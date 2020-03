Coronavirus, il dramma incredibile di Sassari: 216 positivi, l’80 per cento dell’isola, e quasi tutti in ospedale

“Con 216 casi di positività accertati e oltre l’80 per cento dei contagi di tutta la Sardegna, la grave situazione in cui versa la città di Sassari e il suo territorio certifica l’inadeguatezza e l’incapacità del Governatore Solinas e del suo assessore alla Sanità Nieddu. Incompetenza ampiamente dimostrata in un anno di mandato e che oggi si manifesta in tutta la sua drammaticità. Quanto paventato una decina di giorni fa, che se fosse scoppiata la vera emergenza Sassari sarebbe stata colta assolutamente impreparata, è purtroppo accaduto. Ed i fatti parlano: i nostri medici, i nostri infermieri, sono stati mandati in trincea con le armi spuntate. Il prezzo che stanno pagando le città del Nord Sardegna testimonia la totale inadeguatezza di una classe politica incompetente, disorientata, e incapace di far fronte ad un’emergenza di tale portata”.

“Dal suo ingresso in Consiglio regionale, per un anno intero, il m5s ha chiesto e ribadito (attraverso un’interrogazione e una mozione) l’assoluta necessità di nominare il nuovo direttore generale dell’Aou di Sassari. Una guida che finalmente sostituisse il facente funzioni che, per troppo tempo, ha potuto portare avanti soltanto gli atti di ordinaria amministrazione. L’Azienda ospedaliero universitaria ha potuto soltanto destreggiarsi senza poter affrontare i problemi alla radice, aggravando la realtà che stiamo vivendo oggi. Le nostre richieste invece sono cadute nel vuoto”.

Questo l’affondo della capogruppo del m5s Desirè Manca di fronte al dilagare incontrollato dei contagi nel Nord Sardegna.

“A Sassari – prosegue Desirè Manca- a cedere per primo è stato proprio l’ospedale, il luogo che avrebbe dovuto essere il più sicuro della città, e che invece sembra quasi diventato il fulcro del focolaio del Covid-19. In un anno di tempo nulla è stato fatto. Eppure era ampiamente prevedibile in una situazione di totale mancanza di direttive adeguate e in assenza di una cabina di regia. Una situazione di precarietà che ha regalato a Sassari il triste primato della città, nonché del territorio sardo, più contagiato dell’intera isola”.

“La Regione – prosegue la capogruppo dei Cinque Stelle – deve garantire agli operatori sanitari di poter disporre di tutta la strumentazione necessaria all’allestimento di un reparto dedicato alla terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19. Questo non sta accadendo: medici e infermieri stanno continuando a lavorare sprovvisti di dispositivi di sicurezza, e lo stanno facendo in una città blindata, dove il filtro alle notizie è stato imposto dagli stessi vertici della Sanità”.

“Come rappresentante del territorio in Consiglio regionale rinnovo il mio appello all’assessore alla Sanità e al governatore affinché vengano nominati un direttore generale e un direttore sanitario per l’AOU. La presenza di una figura centrale, di una guida, non è più rimandabile. La Regione non continui a latitare. Il presidente Solinas nelle sue linee guida aveva previsto la nomina di due Commissari straordinari, uno per il Nord e l’altro per il Sud Sardegna. Li stiamo ancora aspettando. Intanto il tempo passa, i contagi aumentano e Sassari rischia di diventare un’emergenza nell’emergenza”.