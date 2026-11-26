Ancora libri, storie e incontri con gli autori nella splendida cornice della Sala della Ceramica di Assemini. Giovedì 26 e venerdì 27 novembre, il Festival Lethèrario torna con due giornate dedicate alla cultura e alla condivisione, per il gran finale della sua terza edizione. Due pomeriggi per incontrare da vicino scrittori e protagonisti della scena culturale contemporanea, grazie alla manifestazione ideata e diretta dal giornalista e scrittore Giovanni Follesa, con l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo.

Dopo il successo degli appuntamenti di ottobre, caratterizzati da una partecipazione numerosa e da una significativa carrellata di autori di prestigio – da Mottola a Damilano, passando per Chirico e Bianchini – il nuovo assessore alla Cultura del Comune di Assemini, Sergio Nuvoli, ha voluto concludere la rassegna dando spazio a quattro tra le voci più rappresentative del panorama editoriale sardo: Giulio Neri, autore di Dei fiori che rinascono; Cristina Caboni, con il suo ultimo romanzo La curatrice di libri antichi; Maria Bonaria Capone, autrice de Il peso dello specchio; e Flavio Soriga, che presenta Omicidio a Villapetrosa. Un’occasione aperta a tutti per avvicinarsi alla letteratura, scoprire storie e sensibilità differenti e conoscere da vicino i protagonisti della scena editoriale isolana.

«La ricchezza di una città non si misura solo in ciò che possiede, ma anche nella cultura che sa coltivare. Il programma del Festival lo conferma, riconoscendo la cultura come un motore di crescita, condivisione e sviluppo per tutta la comunità – ha dichiarato il sindaco Mario Puddu –. Vogliamo che i nostri luoghi diventino sempre più aperti e accoglienti, occasioni per ritrovarsi e lasciarsi incuriosire da nuove storie e nuovi punti di vista. Perché la cultura cresce davvero quando diventa un’esperienza da vivere insieme».

“Sarà la suggestiva Sala della Ceramica del Comune, nel più ampio spazio del Museo della via Cagliari, a fare da cornice a questo appuntamento con la letteratura – dichiara l’assessore alla Cultura, Sergio Nuvoli – Quattro autori, quattro titoli di grande richiamo: storie diverse con un filo conduttore unico, la vita in tutte le sue dimensioni”.

Per due giorni, i libri saranno dunque al centro della vita culturale e della comunità: non soltanto pagine da leggere, ma occasioni per avvicinarsi agli autori, condividere emozioni e riscoprire il piacere del confronto. Moderano gli incontri Francesca Matta e Luchino Chessa.

Il programma

Giovedì 26 novembre, ore 17.30

Giulio Neri “Dei fiori che rinascono”

Ambientato nel Sulcis, in un territorio dove montagne, campagne e mare diventano parte integrante della narrazione, il romanzo di Giulio Neri restituisce il ritratto di una comunità e della sua identità più profonda. Attraverso personaggi dalle emozioni e dalle fragilità universali, l’autore esplora la complessità dei rapporti umani, raccontando amicizia, amore e solitudine, insieme alle contraddizioni, alle paure e alle imperfezioni che attraversano anche i legami più autentici.

Giovedì 26 novembre, ore 18.15

Cristina Caboni – “La curatrice di libri antichi”

Tra le suggestive vie di Verona, una giovane protagonista si dedica a riscoprire e restituire voce ad autrici dimenticate, riportando alla luce storie e testimonianze cancellate dalla memoria letteraria. Nel suo ultimo romanzo, Cristina Caboni intreccia ricerca delle proprie radici, memoria femminile e salvaguardia del patrimonio librario, rendendo omaggio alle donne colte e ribelli che, sfidando le convenzioni del proprio tempo, hanno lottato per il diritto di pensare, scrivere e tramandare cultura. (Credits foto: Yuma Martellanz)

Venerdì 27 novembre, ore 17.30

Maria Bonaria Capone – “Il peso dello specchio”

Ambientato nella periferia di Cagliari tra gli anni Ottanta e Novanta, il secondo romanzo di Maria Bonaria Capone racconta il percorso di crescita di Aurora, una giovane donna alle prese con un rapporto doloroso con il proprio corpo e con il giudizio degli altri. Attraverso il rapporto con il cibo, vissuto come rifugio dal dolore e dal vuoto interiore, l’autrice affronta temi come il disagio, la vergogna e la ricerca di sé, seguendo la protagonista nel difficile cammino verso l’accettazione e la riconciliazione con la propria storia.

Venerdì 27 novembre, ore 18.15

Flavio Soriga – “Omicidio a Villapedrosa”

Ritorno al noir per Soriga che ambienta il suo nuovo libro in Sardegna e riporta in scena l’investigatore Martino Crissanti. Attraverso la trama poliziesca, l’autore indaga le contraddizioni di un’isola lontana dagli stereotipi turistici, raccontando un territorio segnato dallo spopolamento, dalla disoccupazione e dalle trasformazioni legate all’edilizia turistica. Un romanzo che utilizza il giallo come chiave narrativa per esplorare le fragilità sociali e le questioni identitarie della Sardegna contemporanea.

Un progetto dell’Assessorato alla Cultura Comune di Assemini con il sostegno dell’Assessorato Pubblica Istruzione Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna.

Credits foto Caboni: Yumi Martellanz

Per informazioni: www.comune.assemini.ca.it oppure pagina Facebook Festival Lethèrario di Assemini. Mail: [email protected]