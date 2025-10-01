Tragedia domestica a Santry, nella Contea di Dublino. Una donna di 46 anni, Ann-Marie O’Gorman, è morta mentre faceva il bagno nella vasca di casa. Stando a quanto ricostruito, l’incidente è avvenuto lo scorso autunno ma i dettagli sono emersi solo adesso, ad indagini concluse e rese pubbliche.

Anne è morta folgorata mentre teneva in mano il suo smartphone in carica durante il bagno. Presumibilmente, si pensa che il cellulare le sia caduto in acqua. A ritrovarla priva di vita il marito Joe, che nel frattempo aveva accompagnato una delle figlie in discoteca.

Inutili purtroppo i tempestivi soccorsi, per la 46enne era già troppo tardi. Secondo quanto emerso dalle consulenze tecniche forensi non ci sono dubbi sull’accaduto, riconducibile ad un drammatico incidente. Il marito della donna ha messo in luce come sarebbe opportuno spiegare meglio alcuni dettagli circa gli apparecchi che usiamo ogni giorno, presentati spesso come resistenti a tutto e impermeabili ma poi nei fatti non è così.

“Devono esserci avvertenze chiare e visibili”, ha spiegato Joe. “questo è un pericolo reale di cui le persone devono essere consapevoli”.