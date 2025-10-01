Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 2 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderat i e il mare molt o mosso . Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 6 °C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornat a sarà in prevalenza poco nuvolosa . N on sono previste piogge . La temperatura massima sarà di 2 2 °C e la minima di 1 6 °C. I venti sarann o tesi per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Nordest, al pomeriggio da Nordest. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 5 ° C e la minima di 1 4 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord. Il m are sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 19 ° C e la minima di 1 3 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nord-Nordest per tutta la giornata. Sarà dunque una giornata in prevalenza serena o poco nuvolosa, con temperature in calo che raggiungeranno massime di 25°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba