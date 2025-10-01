La notizia temuta nelle scorse ore si è tramutata in realtà. La Global Sumud Flotilla è stata bloccata ad alcune miglia da Gaza da alcune barche e gommoni israeliani. Alcuni attivisti sono già stati arrestati.

“Decine di barche vengono verso di noi e caccia inglesi si sono alzati da Cipro”, l’allarme della Flotilla nel tardo pomeriggio di oggi.

“E’ stata impegnata in questa operazione una importante fetta della marina militare israeliana, due terzi della marina militare è impegnata in questa operazione, alla quale Israele annette grande importanza, ma stanno rispondendo positivamente ai nostri appelli. Ho parlato a lungo con il ministro degli esteri israeliano per chiedere che non ci fossero atti di violenza da parte dei militari. Così come ho chiesto alla portavoce della Flotilla con la quale ho parlato a lungo l’altro giorno di avere un atteggiamento ghandiano, cioè di non opporre resistenza qualora o quando sarebbero stati fermati”, ha detto il Ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Cinque minuti” di Bruno Vespa su Rai Uno. “Se le cose vanno in questa direzione- aggiunge- tutto dovrebbe concludersi con una operazione senza ulteriori pericoli. L’importante è che nessuno commetta errori in una fase così delicata, ma io voglio essere ottimista. La nostra ambasciata di Tel Aviv, il nostro consolato di Tel Aviv, il nostro consolato di Gerusalemme stanno seguendo minuto per minuto ciò che accade e sono pronti a dare tutta l’assistenza consolare ai nostri concittadini”. “L’idea è quella di portarli tutti in Europa con un aereo. Ci sarà una sorta di espulsione da parte del governo di Israele”.

Dopo l’accaduto e le mobilitazioni in tutte le piazze italiane di queste ore, il sindacato Usb ha indetto uno sciopero generale per venerdì 3 ottobre.

Foto del nostro partner QN