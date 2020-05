La Sicilia rinuncia al passaporto sanitario: “A Sala non chiederemo neanche la patente dell’auto”

Una ‘passaporto sanitario‘ per venire in Sicilia?” Verrà chiesto solo il rispetto del protocollo di sicurezza, però si dovrà essere molto prudenti. E l’amico Sala se vuole venire in Sicilia può farlo con tanto piacere: a lui non chiederemo alcuna patente, nemmeno quella dell’auto”. Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, prova a neutralizzare la tensione con il sindaco di Milano e sembra archiviare l’ipotesi di una sorta di ‘patente sanitaria’ per l’ingresso in Sicilia per chi proviene dalle regioni più a rischio.

