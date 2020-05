Lacrime a Sinnai, è morto il presidente del Lions club Marco Pistoia

Sinnai dice addio a Marco Pistoia, è morto il presidente del club Lions cittadino. Molto conosciuto, negli anni ha portato avanti, con l’associazione filantropica, tanti eventi di stampo sociale e culturale. Il suo cuore ha cessato di battere ieri, gettando nella tristezza le tantissime persone che lo conoscevano e che hanno avuto a che fare con lui negli anni. Era sposato con Anna Maria Cannas, stimata imprenditrice sarda. Sulla sua bacheca Facebook sono tantissimi i messaggi di cordoglio: “Ci ha lasciato Marco Pistoia, un tremendo male non gli ha lasciato scampo. Sono profondamente commosso, non trovo le parole, più adatte per esprimere il mio dolore. È stato un amico sincero e leale, gli ho voluto bene. Purtroppo in questo momento di Coronavirus non sarà possibile dargli l’ultimo saluto in Chiesa ed abbracciare Annamaria, preferendo lasciare il posto agli affetti, a lui, più vicini. Riposa in pace amico mio”, scrive Marco G., “ad Annamaria, ai parenti ed a tutte le persone che gli hanno voluto bene giungano le mie più sincere condoglianze”.

“Ciao Marco, il tuo sorriso brillerà in eterno”, scrive Sandra C. Commozione anche tra i soci del Lions Club di Quartucciu: “La morte non ci porta mai completamente via la persona amata. Rimane infatti la sua opera che ci incita ad andare avanti, con forza e coraggio. Ti siamo vicini, Anna Maria, in questo triste momento”, questo il commento di Franco Murru.