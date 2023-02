La Sardegna su “Freedom”, Giacobbo: “Il Paradiso assomiglia a questi luoghi”

Le bellezze della Sardegna ancora protagoniste alla trasmissione di successo condotta da Giacobbo: “Io non so come Dio abbia creato il Paradiso ma secondo me assomiglia molto a ciò che stiamo vedendo qua noi”.

La squadra di Freedom, dopo la grotta di Santa Barbara a Iglesias, ha raggiunto la terra della longevità per eccellenza, “in una piccola zona che comprende l’Ogliastra e la Barbagia del Nord, una delle blue zone”, conosciuta anche come “cassaforte” del segreto dell’eterna giovinezza. Il conduttore chiede: “Come è possibile che in paesi come questi esistano altissime concentrazioni di centenari, veri e propri record a livello mondiale”? Tante le supposizioni e le ricerche ancora portate avanti per capire quale sia il mix che genera la longevità: una sana alimentazione, fattori genetici, camminate in luoghi incontaminati come quello de “Sa Stiddiosa” a Seulo che ha incantato milioni di telespettatori che hanno seguito ieri il programma in prima serata.