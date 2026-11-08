Il 27 settembre tra Barumini e Las Plassas un grave incidente ha coinvolto più centauri: tra questi anche Antonio.

“Chi conosce Antonio sa quanto sia una persona solare, piena di vita, generosa e con una forza d’animo incredibile. Anche in questo momento così drammatico, sta dimostrando un coraggio immenso, ma la strada che lo aspetta è lunga, faticosa e purtroppo costellata di spese economiche altissime.

Antonio dovrà affrontare un percorso di riabilitazione intensiva, interventi di adeguamento della casa, e soprattutto l’acquisto di protesi di ultima generazione che gli permettano di tornare a muoversi, camminare e riprendersi la sua indipendenza. Lo Stato copre solo una minima parte di questi costi, e da soli, lui e la sua famiglia, non possono farcela.

Nessuno di noi può cancellare quello che è successo, ma insieme possiamo fare qualcosa di immenso: togliere a Antonio e ai suoi cari il peso fisso delle preoccupazioni economiche, permettendogli di concentrarsi solo sulle sue cure e sul suo recupero” spiegano gli amici.

I fondi raccolti verranno utilizzati per “l’acquisto di protesi per garantire a Antonio i dispositivi medici più adatti e tecnologicamente avanzati. Le protesi, per perdita dell’intera gamba, come nel suo caso, sono molto costose e solo una piccola parte della spesa viene coperta dallo stato.

Cure e Fisioterapia: per sostenere le sedute di riabilitazione specializzata post-amputazione.

Adeguamenti logistici: per abbattere le barriere architettoniche e permettergli una vita quotidiana dignitosa. L’abitazione dovrà essere modificata per consentire l’accesso e una libera mobilità ad Antonio”.