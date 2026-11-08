Marcello Malloru protesta per le interruzioni senza preavviso che determinano il riscaldamento che manca, caldaie spente a intermittenza, famiglie in casa al freddo, soprattutto nel fine settimana. Bambini, anziani e malati in difficoltà,

apparecchiature danneggiate, con i costi sulle spalle dei cittadini.

“È una situazione insostenibile”.

Per questo il Sindaco ha presentato un esposto formale a Enel / e-distribuzione, chiedendo: il ripristino immediato di una fornitura stabile, un intervento tecnico urgente e risolutivo sulla rete di Burcei, gli indennizzi per gli utenti danneggiati.

“I cittadini di Burcei hanno diritto a un servizio essenziale, continuo e sicuro.

Il Comune non starà a guardare. Continueremo a tutelare la nostra comunità in ogni sede”.