Cagliari, cartoline da una città baciata dal sole e cullata dal mare: tutti in spiaggia come in estate, ieri, 7 novembre, costume da bagno e asciugamani stesi sulla sabbia per tuffi e tintarella da godere sino al tardo pomeriggio. Grazie alle temperature miti che nelle ore di punta superano i 20 gradi, gli irriducibili non rinunciano a trascorrere il giorno libero da impegni al mare. Al Poetto come a Cala Mosca le immagini, condivise sui social da tanti bagnanti, mostrano con orgoglio ciò che di bello regala il capoluogo sardo.

Un tuffo nel relax per rigenerare il benessere fisico e mentale e oggi si replica: stesse temperature con il sole che accarezza la pelle e richiama a una passeggiata al mare.

Sciarpe e maglioni possono ancora aspettare, insomma: la fortuna di vivere a Cagliari è anche questa.