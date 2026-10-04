Straordinario ritrovamento archeologico nelle campagne del paese: due eccezionali pietre istoriate risalenti ad almeno 6.000 anni fa (al IV millennio a.C., in pieno Neolitico).

A raccontare la scoperta è Gianluca Seche, fotografo e attento divulgatore del patrimonio culturale, naturalistico e archeologico di Ovodda.

“L’occhio di Vanni Sedda che vede l’invisibile.

Sicuramente non lontano dalla strada de S’Abba Bohada, nelle campagne del nostro territorio, la terra ha restituito. ​Ma una scoperta di questa portata non avviene mai per caso. Non basta passare accanto a una roccia: ci vuole un’attenzione, amore per i dettagli del paesaggio e quel tipo di conoscenza profonda che non si impara sui libri, ma calpestando ogni centimetro delle nostre montagne.

​Il vero protagonista di questa storia è Vanni Sedda.

Vanni, conosciuto da tutti come esperto raccoglitore di sughero, è un uomo abituato a vivere a contatto intimo con la natura, a leggere le rughe delle querce da sughero, le sfumature della macchia e i segreti del bosco. Ma è anche un’anima verace di Ovodda: amante del nostro territorio, custode delle nostre tradizioni e colonna portante del nostro Carnevale.

È stato proprio il suo fiuto, affinato da una vita trascorso tra le sugherete e le pareti di granito, a notare quei segni scolpiti nel Neolitico che per millenni erano rimasti del tutto invisibili a chiunque altro”.