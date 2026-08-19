Un malore improvviso mentre si trovava in acqua, a pochi metri dalla riva, non gli ha lasciato scampo. È morto così, questa mattina sulla spiaggia di Santa Maria Navarrese in Ogliastra, Fernando Snotzi, 71 anni, turista svizzero-italiano originario di Bellinzona e residente a Tancau, a poca distanza dalla località balneare.

L’allarme è scattato intorno alle 9, nell’area della spiaggia situata ai piedi della Torre Spagnola. A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni bagnanti che si trovavano nelle vicinanze e i bagnini dei due stabilimenti balneari presenti sul litorale. Pochi minuti dopo sono arrivate due ambulanze. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimare l’uomo, ma ogni intervento si è rivelato inutile.