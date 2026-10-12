CULTURA NEL PIATTO

Salmone in crosta con zucchine: eleganza e semplicità in tavola

Un piatto raffinato, ma facile da preparare, in cui la morbidezza del salmone incontra la croccantezza della pasta sfoglia e la delicatezza delle zucchine.

Un po’ di storia

Le preparazioni in crosta appartengono alla grande tradizione gastronomica europea, soprattutto francese, dove carni e pesci venivano racchiusi nella pasta per conservarne i succhi durante la cottura. Oggi questa tecnica permette di trasformare ingredienti semplici in pietanze scenografiche, perfette anche per una tavola importante.

Ingredienti per 4 persone

4 filetti di salmone fresco da 130 g ciascuno, senza pelle e spine

230 g di pasta sfoglia rettangolare

300 g di zucchine

15 g di olio extravergine d’oliva

1 tuorlo d’uovo da 20 g

Scorza di limone non trattato

Aneto o prezzemolo fresco

Sale e pepe

Preparazione

Lavare le zucchine e tagliarle a julienne sottile. Saltarle in padella con l’olio extravergine per 5–6 minuti, lasciandole leggermente croccanti. Regolare di sale e pepe e farle raffreddare completamente.

Asciugare accuratamente i filetti di salmone, insaporirli con poco sale, pepe, scorza di limone e aneto.

Dividere la pasta sfoglia in quattro rettangoli. Distribuire su ciascuno una parte delle zucchine, adagiare sopra il filetto di salmone e completare con altre zucchine.

Richiudere la pasta intorno al pesce, sigillando bene i bordi. Praticare un piccolo taglio sulla superficie per consentire la fuoriuscita del vapore.

Spennellare con il tuorlo leggermente sbattuto e sistemare i fagottini su una teglia rivestita di carta forno.

Cuocere in forno preriscaldato a 200 °C statico per circa 22–25 minuti, fino a doratura, adattando i tempi allo spessore dei filetti e verificando la cottura del pesce.

Lasciare riposare qualche minuto prima di servire.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Energia: 590 kcal

Proteine: 31 g

Carboidrati: 27 g

Grassi: 39 g

I valori sono stime e possono variare secondo la composizione della pasta sfoglia e del salmone.

Il punto di vista nutrizionale

Il salmone è un pesce ricco di proteine di elevata qualità e di acidi grassi omega-3. Le zucchine apportano acqua, fibre e potassio, mentre la pasta sfoglia contribuisce alla quota di carboidrati e soprattutto di grassi.

È dunque un piatto unico sostanzioso, nel quale una parte importante delle calorie deriva dalla sfoglia. Per completare il pasto suggerisco un’insalata fresca di finocchi e limone, senza aggiungere pane.

Una curiosità

La crosta non ha soltanto una funzione estetica. Protegge il pesce dal calore diretto del forno, contribuendo a mantenerne la morbidezza. Il segreto è utilizzare zucchine ben asciutte, per ottenere una sfoglia dorata e croccante.

Un piatto che dimostra come la cucina possa essere insieme bella, gustosa e nutrizionalmente consapevole.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.