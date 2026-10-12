Due automobilisti sorpresi alla guida senza patente, altri due denunciati per guida in stato di ebbrezza e un giovane segnalato alla prefettura per possesso di hashish. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel weekend dai carabinieri della Compagnia di Cagliari nell’hinterland, nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità.

I due conducenti sono stati sanzionati per aver guidato senza patente, con violazioni reiterate nel biennio. Uno di loro aveva inoltre nel veicolo materiale ritenuto idoneo allo scasso. Altri due automobilisti sono stati fermati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Nel corso delle verifiche, un giovane è stato trovato in possesso di circa 4,6 grammi di hashish durante una perquisizione personale ed è stato segnalato alla prefettura.

I controlli hanno interessato anche gli esercizi commerciali. Con il supporto dei militari del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas), i carabinieri hanno ispezionato un bar, imponendo al titolare prescrizioni per aggiornare il manuale di autocontrollo igienico-sanitario Haccp e provvedere allo sbrinamento dei sistemi di congelamento.