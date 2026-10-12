Grande soddisfazione tra gli appassionati nell’appuntamento condotto dal direttore Jacopo Norfo, con i commenti di Giuseppe Tamponi e le pagelle del piccione Spillonco.

“Linea diretta con i tifosi rossoblu” , all’insegna della soddisfazione per la bella prestazione offerta dal Cagliari contro una delle big del campionato, con numerosi interventi che hanno analizzato l’andamento della partita ed i momenti di tensione a fine gara, tra il tecnico bianconero Spalletti e Fabio Pisacane.

Dopo il commento della partita effettuato da Giuseppe Tamponi, interviene in diretta Ruggero Ruggieri, che fornisce la sua analisi della gara, sottolineando come quest’anno la squadra rossoblu “cerchi sempre la giocata, non limitandosi a difendere ma cercando sempre di ripartire e di creare gioco, tutto ciò a differenza di quello che accadeva nella stessa stagione quando il Cagliari faticava nella costruzione dell’azione”; quest’anno il tasso tecnico della squadra è nettamente superiore, sopratutto a centrocampo, dove il rendimento di giocatori come Romano e Winks sta facendo fare un salto di qualità alla squadra”.

E’ la volta poi di Carla Madeddu, che si trovava alla Unipol Domus ed ha “visto veramente un bel Cagliari, compatto e determinato, capace di affrontare con coraggio la Juventus, che rimane comunque una delle squadre più forti del campionato”; ha parlato, poi, dell’atteggiamento del tecnico bianconero Spalletti, che in nazionale non ha fatto bene con gli azzurri, censurando, inoltre, apertamente il suo comportamento tenuto a fine gara; un pareggio, prosegue Carla, che “ci sta” a conferma di una bella prestazione della squadra.

Successivamente, interviene Claudio Grosso, che commenta l’andamento della gara ponendo l’accento sul tasso tecnico mostrato dal Cagliari, superiore rispetto allo scorso campionato, sopratutto a centrocampo; prosegue dicendo “che il Cagliari, quest’anno può togliersi delle soddisfazioni e magari lottare per ottenenere un piazzamento in Conference League;

sostiene, inoltre, che il Cagliari, nelle prime giornate del torneo, ha mostrato di avere una “difesa forte”.

Interviene poi Gianni Rombi che critica apertamente l’atteggiamento di Luciano Spalletti e prosegue analizzando l’andamento della gara, dove ha visto un bel Cagliari, soprattutto nel primo tempo, con un “Mendy in crescita” ed un “Maldini che sta attraversando un ‘momento d’oro’ “; ritiene, inoltre, che le prestazioni dei giocatori entrati in campo per i cambi non siano state all’altezza di quelle dei titolari schierati inizialmente dal tecnico; per quanto riguarda, poi, le prestazioni dei singoli, ha visto “Romano non all’altezza delle gare precedenti”, mentre si aspettava “qualcosa in più” da N’zola.

Segue, altresì, l’intervento di Marco Cocco da Parigi che riferisce di un Cagliari che ha giocato un bel primo tempo “pimpante” con un “Maldini in gran ripresa, Romano leggermente sottotono ed un Caprile migliore in campo”; ha parlato, poi, della difesa del Cagliari che si conferma come la migliore in Europa; esprime grande soddisfazione per i punti ottenuti finora dal Cagliari, in queste prime sei giornate di campionato, arrivando ad ottenere “un terzo dei punti necessari per il raggiungimento della quota salvezza”; ritiene, inoltre, che la Juventus “sportivamente abbia meritato di ottenere il pareggio”.

Ancora una volta “A bocce ferme dopo il Cagliari Live” ha dato la possibilità a tutti di intervenire in trasmissione ed esprimere il proprio parere, senza censure, ed in modo assolutamente libero, confermandosi come un punto di riferimento per tutti i tifosi rossoblu.