CULTURA NEL PIATTO

PASTA ALLA NAPOLETANA CON PISELLI E PANCETTA

Ci sono piatti che sanno di casa già dal profumo che esce dalla pentola. La pasta e piselli alla napoletana è uno di questi: la dolcezza dei piselli, il sapore della pancetta e la pasta cotta direttamente nel condimento. Il risultato deve essere cremoso e “azzeccato”, ben legato, ma ancora morbido.

La cottura in un’unica pentola conserva l’amido della pasta, che rende il fondo avvolgente senza bisogno di panna. Per questa versione scegliamo i sedanini rigati, che raccolgono bene il condimento.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• 320 g di sedanini rigati

• 400 g di piselli sgranati, freschi o surgelati

• 100 g di pancetta tesa dolce a dadini

• 1 cipolla piccola, circa 70 g

• 20 g di olio extravergine d’oliva

• Circa 1 litro di acqua calda, da aggiungere gradualmente

• Sale e pepe nero

• Parmigiano grattugiato facoltativo, per servire.

PREPARAZIONE

Tritate finemente la cipolla e mettetela in una casseruola con l’olio e la pancetta. Fate insaporire a fuoco dolce per qualche minuto, mescolando: la cipolla deve ammorbidirsi e la pancetta rilasciare parte del suo grasso, senza diventare secca.

Aggiungete i piselli, lasciateli insaporire e versate circa 400 ml di acqua calda. Coprite e cuocete dolcemente per 10–15 minuti, o finché saranno teneri. Il tempo dipende dalla grandezza dei piselli.

Unite i sedanini e altra acqua calda, quanto basta a coprirli appena. Portate a cottura mescolando spesso e aggiungendo poca acqua per volta, quando necessario. Regolate il sale con moderazione, tenendo conto della sapidità della pancetta.

Per una consistenza più cremosa, schiacciate con il cucchiaio una piccola parte dei piselli contro il bordo della pentola.

Spegnete quando la pasta è al dente e il fondo ancora morbido: durante il riposo tenderà ad addensarsi. Completate con pepe nero e lasciate riposare un minuto prima di servire. A piacere, aggiungete il parmigiano.

IL CONSIGLIO IN CUCINA

Non fate asciugare troppo la preparazione: la pasta deve legarsi ai piselli senza diventare compatta. Tenete un po’ di acqua calda a disposizione per correggere la consistenza prima di portarla in tavola.

VALORI NUTRIZIONALI MEDI STIMATI PER PORZIONE

Energia: circa 520 kcal

Proteine: 20 g

Carboidrati: 69 g

Di cui zuccheri: 7 g

Grassi: 17 g

Di cui saturi: 5 g

Di cui insaturi: 12 g

Fibre: 8 g

Colesterolo: circa 20 mg

Valori indicativi, escluso il parmigiano facoltativo, variabili soprattutto in base alla pancetta utilizzata.

Raffaella Aschieri | Cultura nel piatto

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