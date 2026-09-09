Cultura nel piatto

Merluzzo al forno

alla mediterranea

Valori nutrizionali indicativi

Per porzione: circa 260 kcal

Proteine: 30-32 g

Carboidrati: 5-6 g

Grassi: 12-13 g

Fibre: circa 2 g

È un secondo piatto ricco di proteine, con una quota modesta di grassi prevalentemente provenienti dall’olio extravergine e dalle olive.

Un piatto semplice, profumato e molto mediterraneo: merluzzo, pomodorini, olive verdi e nere, limone, prezzemolo, erbe aromatiche e olio extravergine d’oliva. La cottura al forno mantiene il pesce morbido e permette ai succhi dei pomodorini e delle olive di creare un fondo saporito senza bisogno di salse elaborate.

Ingredienti per 4 persone

600 g di filetti di merluzzo

300 g di pomodorini

80 g di olive verdi e nere

30 g di olio extravergine d’oliva

Un paio di capperi

1 limone non trattato

1 spicchio d’aglio

prezzemolo fresco

origano o timo

pepe nero

poco sale

Preparazione

Sistemare i filetti di merluzzo in una pirofila leggermente unta. Distribuire intorno i pomodorini interi o tagliati a metà, le olive e lo spicchio d’aglio.

Condire con olio extravergine, pepe, poco sale e una spolverata di origano o timo. Aggiungere qualche scorzetta di limone, evitando la parte bianca.

Cuocere in forno già caldo a 190 °C per circa 20-25 minuti, a seconda dello spessore dei filetti. Il merluzzo deve rimanere morbido e sfaldarsi facilmente, senza asciugarsi.

Terminare con abbondante prezzemolo fresco, altra scorza di limone e, se piace, qualche goccia di succo di limone prima di servire.

Un po’ di cultura

Più che appartenere a una singola regione, questa preparazione riassume bene il linguaggio culinario delle coste italiane: pesce, olio d’oliva, pomodoro, olive ed erbe aromatiche. È quella cucina mediterranea nata dall’unione di ingredienti semplici e facilmente disponibili, nella quale il condimento accompagna il pesce senza coprirne il sapore.

Il merluzzo, inoltre, è entrato da secoli nella cucina italiana anche attraverso il commercio del pesce conservato del Nord Europa; fresco o dissalato, è stato poi reinterpretato in moltissime cucine regionali.

È un secondo piatto ricco di proteine, con una quota moderata di grassi prevalentemente provenienti dall’olio extravergine e dalle olive.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista