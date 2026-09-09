L’Accademia J.S. Bach apre a Cagliari i corsi per pianoforte

Docente Stella Sanna

L’Accademia J.S. Bach, apre le iscrizioni ai corsi di pianoforte presso la sede del Seminario Arcivescovile di Cagliari. Lastorica Accademia di Stella Sanna che da trentadue anni forma giovani musicisti, ora apre i propri corsi a Cagliari offrendo un percorso qualificato ai corsisti dai cinque anni in su, accompagnandoli dai primi passi sullo strumento fino, per chi lo desidera, alla preparazione per audizioni, concorsi pianistici nazionali e internazionali .

“Sono felice di poter offrire anche a Cagliari la mia esperienza maturata in trentadue anni di attività didattica. Il fine è creare un percorso nel quale ogni bambino e ogni giovane possa scoprire e sviluppare il proprio talento”, dice Stella Sanna, “ Itrentatre premi internazionali ottenuti nel 2026 sono un risultato importante, ma dietro ogni premio c’è soprattutto un percorso di studio, impegno e crescita”.

Questo è il messaggio rivolto ai giovani pianisti e alle loro famiglie, con l’obiettivo di valorizzare il talento individuale attraverso studio, metodo e passione.

Da sempre i corsi di Stella Sanna , mostrano particolare attenzione ai bambini a partire dai 5 anni,per i quali l’approccio, grazie al suo metodo d’insegnamento, è graduale e personalizzato, rispettoso dell’età e delle caratteristiche di ciascun allievo.

L’obiettivo dell’Accademia Internazionale di Musica J.S. Bach e di Stella Sanna è quello di portare a Cagliari una proposta formativa capace di unire qualità didattica, esperienza e opportunità di crescita artistica, dal primo approccio al pianoforte fino ai livelli più avanzati.

Per informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 3313512120 o inviare una email a [email protected]

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