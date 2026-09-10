Cultura nel piatto

Fettuccine alla papalina

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Circa 600 kcal

Proteine: circa 28–29 g

Carboidrati: circa 59–60 g

Lipidi: circa 27–28 g

Il nome parla già da solo: “alla papalina” rimanda direttamente al mondo pontificio e vaticano. La tradizione più diffusa lega questo piatto a Eugenio Pacelli, futuro papa Pio XII, per il quale sarebbe stata preparata una pasta più elegante e delicata rispetto alla più rustica carbonara.

Le versioni più antiche prevedono fettuccine all’uovo, prosciutto crudo, cipolla, burro, uovo e formaggio. Nel tempo la ricetta si è arricchita di varianti: la panna, oggi molto diffusa, è generalmente considerata un’aggiunta successiva, ma dona al piatto quella cremosità che ormai molti identificano con la papalina moderna.

Ingredienti per 1 persona

80 g di fettuccine all’uovo

30 g di prosciutto crudo

10 g di burro

25 g di cipolla

1 uovo

15 g circa di panna da cucina

10 g di Parmigiano Reggiano

pepe nero

poco sale

Procedimento

Affettare finemente la cipolla e lasciarla appassire dolcemente nel burro. Unire il prosciutto crudo tagliato a striscioline e farlo insaporire brevemente, evitando di seccarlo troppo.

In una ciotola sbattere l’uovo con il Parmigiano e la panna, completando con una generosa macinata di pepe nero.

Cuocere le fettuccine in acqua leggermente salata e scolarle al dente, conservando poca acqua di cottura. Trasferirle nella padella con cipolla e prosciutto e amalgamare.

Spegnere il fuoco e aggiungere il composto di uovo, panna e Parmigiano, mescolando rapidamente. Se necessario, aggiungere pochissima acqua di cottura: la salsa deve risultare cremosa e avvolgente, senza far rapprendere eccessivamente l’uovo.

Servire subito con altro pepe nero macinato al momento.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma | Saggista